Fiorentina-Parma 3-3: l'autogoal di Iacoponi salva i viola nel recupero

Succede di tutto al Franchi. Il Parma la pareggia due volte, poi la ribalta, ma viene beffato nel recupero. La Fiorentina arranca, ma guadagna un 3-3 interno in pieno recupero grazie ad un autogoal di Iacoponi in pieno recupero.

Senza Ribery, Kouamé e Castrovilli, Prandelli si affida ad Eysseric per affiancare Vlahovic, mentre Malcuit e Biraghi tornano sulle corsie e Borja Valero tova campo a centrocampo. D’Aversa ritrova Gervinho in attacco, in coppia con Karamoh e Kucka a supporto sulla corsia mancina.

Il Parma cerca di fare la partita, ma è la Fiorentina a trovare il goal che la sblocca. La difesa crociata dimentica Martinez Quarta , che stacca tutto solo in area e fa 1-0. Il pareggio di Kucka su rigore – fallo di mano di Pulgar – resiste una decina di minuti, prima che ancora su azione da piazzato Milenkovic giri in porta il nuovo vantaggio Viola, sfruttando una pessima respinta di Sepe.

Il secondo tempo è tutt’altro che spumeggiante in avvio, nonostante qualche carica a testa bassa soprattutto di Vlahovic. D’Aversa rivoluzione l’attacco con Man, Brunetta e Mihaila, ma a trovare il goal che vale il nuovo pari è Kurtic , su traversone di Laurini e con dormita di Malcuit.

Prandelli chiama i suoi alla salita, ma è il Parma che riesce a condurre meglio il gioco nel finale. A ridosso del 90′ succede di tutto: Man di testa va vicnissimo al goal del 2-3 in torsione, Pulgar risponde colpendo una clamorosa traversa, sul contropiede Mihaila gela il Franchi per il 2-3.

Reazione d’orgoglio viola, con un cross di Pezzella che sbatte sulla gamba di Iacoponi e finisce in porta per il pari finale. D’Aversa, espulso, guarda amareggiato dalla tribuna. Parma che rimane a 15, Fiorentina solo a 25. Un punto che, in fondo, non serve a nessuno.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-PARMA 3-3

Marcatori: 28′ Martinez Quarta (F), 32′ rig. Kucka (P), 42′ Milenkovic (F), 72′ Kurtic (P), 88′ Mihaila (P), 90+4′ aut. Iacoponi (P)

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski 5.5; Milenkovic 7, Ger. Pezzella 6, Martinez Quarta 7; Malcuit 5, Amrabat 6 (70′ Bonaventura 6), Pulgar 5.5, Borja Valero 5.5 (77′ Callejon s.v.), Biraghi 6; Eysseric 6; Vlahovic 6.

PARMA (4-3-3) Sepe 5; Laurini 6, Iacoponi 5, Bani 5.5 (80′ Gagliolo s.v.), Pezzella 5; Kurtic 6.5, Brugman 5.5, Hernani 5.5 (46′ Mihaila 7); Kucka 6.5 (88′ Inglese s.v.), Gervinho 6 (63′ Brunetta 6.5), Karamoh 5.5 (63′ Man 6.5).

Arbitro: Rosario Abisso

Ammoniti: Kucka, Pezzella, Bani.

Espulsi: –

OMNISPORT | 07-03-2021 17:06