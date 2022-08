Fiorentina: per il centrocampo si guarda a Barak

16-08-2022 09:14

La stagione della Fiorentina è partita con una vittoria un pò rocambolesca contro la Cremonese arrivata soltanto ad una manciata di secondi dalla fine, grazie ad una errore di Radu.

Nonostante questo si sono visti buoni margini di miglioramento e un’identità di squadra già ben precisa. Italiano tuttavia ha chiesto un altro piccolo sforzo alla dirigenza, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di un centrocampista.

Antonin Barak infatti potrebbe proseguire la propria carriera in viola dopo che ieri è sceso in campo solo nel secondo tempo contro il Napoli. Cioffi è stato chiaro: “Non sa dove proseguirà la stagione” e dunque aprendo a un addio che seguirebbe ad altre perdite importanti per i gialloblu. A riportare la notizia è Sky Sport.

