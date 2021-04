Fiorentina, Ribery può restare

Franck Ribery potrebbe restare alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Nonostante un anno di più bassi che alti, secondo le ultime indiscrezioni l’ala francese potrebbe decidere di restare in viola anche l’anno prossimo e un rinnovo sarebbe possibile. Lo riporta Sky.

Ribery, che ha incontrato il presidente Rocco Commisso nella giornata di domenica, è seguito anche dal Monza, che aveva pensato a un possibile ingaggio in caso di promozione in Serie A. Il classe 1983 in questa stagione ha realizzato 2 reti e 6 assist in 22 partite di campionato giocate.

OMNISPORT | 12-04-2021 13:30