Fiorentina: rinnovo vicino per Terracciano

04-10-2022 17:36

Il rinnovo è vicino per Pietro Terracciano. In casa Fiorentina si sta lavorando al nuovo contratto del portiere classe ’90, il cui attuale accordo scade a giugno 2023. Le parti stanno discutendo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2025, con inngaggio vicino ad un milione di euro netto a stagione. Si tratta di un premio per un portiere che nella gestione Italiano ha un ruolo da protagonista e soprattutto perchè la società gigliata non vi vuole rinunciare, vista anche la mancanza di alternative valide.