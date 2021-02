Fiorentina, Rosati torna come terzo portiere

Nuovo/vecchio volto in arrivo in casa Fiorentina.

Dopo l’ingaggio di Aleksandr Kokorin, infatti, il mercato viola si concluderà con il ritorno di Antonio Rosati.

L’esperto portiere classe ’83 arriva dal Torino, dove era il quarto alle spalle di Sirigu, Milinkovic-Savic e Ujkani, con contratto fino al termine della stagione. Si tratta di un ritorno avendo già militato a Firenze nella seconda parte della stagione 2014-2015.

Rosati sarà il terzo portiere alle spalle di Bartłomiej Dragowski e di Pietro Terracciano al posto di Federico Brancolini, che non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno.

OMNISPORT | 01-02-2021 12:09