Fiorentina: sfuma Lo Celso, si vira su un giovane dell'Empoli

09-08-2022 21:07

Perso Lo Celso per i costi assai elevati, il nome più elevato è per vestire la casacca viola è quello di Nedim Bajrami dell’Empoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Luis Alberto della Lazio si allontana anche perchè non sarebbe utile per il gioco di Italiano. Per quanto riguarda il ’99 dell’Empoli, Vincenzo Italiano lo ritiene duttile perché può fare la mezzala offensiva o anche l’esterno, è apprezzato dal tecnico e potrebbe rientrare in un’operazione più complessa che potrebbe essere legata ad altri calciatori viola come Zurkowski o Nastasic.

