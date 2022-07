Fiorentina, stretta per Dodò

02-07-2022 13:49

Manca sempre meno alla fumata bianca nella trattativa tra lo Shakhtar Donetsk e la Fiorentina per il terzino destro brasiliano Dodò.

La distanza tra domanda e offerta è ormai minima (i viola sono arrivati a mettere sul piatto 15 milioni contro i 18 richiesti dagli ucraini) e l’impressione è che coi bonus la distanza possa essere colmata in tempi assai brevi.

La Fiorentina spera che l’affare vada dunque in porto il prima possibile: così facendo l’esterno potrebbe partire col resto della rosa per il ritiro di Moena il cui inizio è fissato per il 10 luglio.

