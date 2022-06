Fiorentina su Gollini, ma c'è anche un'altra squadra

30-06-2022 21:42

Aumentano le pretendenti a Pierluigi Gollini. Per il portiere dell’Atalanta, la scorsa stagione in prestito con poca fortuna al Tottenham, c’è il forte interesse della Fiorentina che avrebbe già incontrato la dirigenza del club nerazzurro. Secondo Sky, in Lega Serie A le due società si sarebbero incontrate per parlare del giocatore.

Ma su Gollini non c’è soltanto la Fiorentina. Anche il Torino è sulle tracce del portiere, con il club granata che avrebbe avuto un contatto con l’agente del giocatore. Potrebbe così partire un testa a testa fra le due società.