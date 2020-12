Fiorentina: tanti nazionali, ma pochi punti

Viaggio all’interno di una crisi. La Fiorentina non sa più vincere e quello che preoccupa di più è che la crisi di gioco e di risultati, permane nonostante il cambio in panchina. Nessuna scossa, nessuno stimolo. I viola hanno soltanto 9 punti in classifica, frutto di due vittorie (l’ultima risale addirittura al 25 Ottobre) e tre pareggi, poi cinque sconfitte.

Ma dove risiede la causa di una crisi così profonda? Società? Allenatore? Squadra? A guardarla bene, la rosa della Fiorentina, non sembra male assortita. ma c’è di più: i viola hanno probabilmente il peggior rapporto in Europa fra numero di convocati in nazionale e punti in classifica. Contro il Genoa, nel posticipo di lunedi sera, ce n’erano nove in campo: Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Pulgar, Vlahovic (più Ribery e Callejon). Fra i cinque cambi sono anche entrati Bonaventura, Kouame e Cutrone, altri tre che innazionale ci hanno comunque giocato.

E’ evidente che qualcosa all’interno o nei dintorni dello spogliatoio non funzioni. Toccherà trovare in fretta i motivi per non continuare a sprofondare verso una classifica sempre più deficitaria.

OMNISPORT | 09-12-2020 10:11