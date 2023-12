Fiorentina-Torino, i Viola da record non si fermano più: basta l'1-0 per sognare la Champions

Vittoria della Fiorentina contro il Torino nel match della 18esima giornata di Serie A. Gara equilibrata e fisica, ma nel secondo tempo i Viola trovano il vantaggio decisivo con Ranieri. E ora la zona Champions diventa più concreta

29-12-2023 20:35

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

La Fiorentina prosegue il suo momento positivo in questa coda finale dell’andata della stagione 2023-2024 di Serie A vincendo all’Artemio Franchi contro il Torino per 1-0. Gli uomini di Italiano fanno un salto per ora al terzo posto della classifica (sostanzialmente quarto, ma in realtà condiviso a pari punti, 33, con il Milan), capitalizzando soprattutto una condotta di gara più efficace contro i rivali nel secondo tempo, laddove i Granata di Juric hanno provato – invano – a sorprendere ed annichilire i padroni di casa nel primo.

Fiorentina-Torino, le curiosità statistiche

Un match tra due squadre in un momento positivo del loro cammino stagionale: i Viola, come abbiamo detto, puntavano a fare il balzo verso il podio della classifica e in piena zona Champions, appaiandosi al terzo posto con il Milan, mentre i Granata ambivano a proseguire il loro ruolino di marcia che consisteva in due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite, quindi quattro risultati utili di fila e quindi avvicinarsi alla zona delle coppe europee.

Le statistiche pendevano in teoria dalla parte del Toro, visto che la Fiorentina è la squadra contro la quale ha vinto più partite in Serie A (ovvero 50 successi, 50 pareggi a fronte di 48 sconfitte). A sua volta, gli uomini di Italiano giungevano da tre vittorie consecutive nelle partite in casa, l’ultima delle quali contro il Verona. E negli ultimi quattro match i Viola hanno subito un solo gol, quello del pareggio 1-1 contro la Roma nel pirotecnico match dell’Olimpico.

Con il successo in casa di questa 18esima giornata la Fiorentina arriva quindi a quota tre partite di fila senza subire un passivo nelle reti, ottenendo così il quarto successo di fila casalingo.

Fiorentina-Torino, primo tempo a reti bianche

Nel primo tempo è il Torino a mostrarsi più arrembante, arrivando con Zapata a sfiorare il vantaggio, sfumato grazie all’intervento provvidenziale di Terracciano. Siamo ad oltre venti minuti, e i Viola si destano per cercare di essere protagonisti portandosi davanti in maniera più propositiva. Ma il Torino ci riprova con Lazaro, su sponda di Zapata, ma anche in questo caso il portiere viola nega il gol agli ospiti.

Sul limitare del primo tempo ecco il primo squillo della Fiorentina con Ikoné, che approfitta di un errore difensivo di Tameze per anticipare il retropassaggio diretto a Milinkovic-Savic e provare la conclusione, intercettata però dal portiere granata.

Nella ripresa la Fiorentina capovolge le sorti della sua partita. Espulso il vice di Italiano

La ripresa si apre con un incidente di percorso tra Bonaventura e Ricci, con il primo che rifila una manata non giudicata fallosa dal VAR. Nel giro di qualche minuto il centrocampista del Torino ricambia la cortesia al rivale viola con un fallo di mano, sanzionato dall’arbitro La Penna con il cartellino giallo. Nel mentre la Fiorentina cerca di ricavare gli spazi per essere veramente pericolosa: buoni spunti ma scarsa efficacia in direzione dell’area avversaria.

Dopo il 60′ la partita inizia a farsi ancora più fisica e fallosa. Arriva una ammonizione per Kayode, reo di un intervento in ritardo su Zapata, e subito dopo Kouamé alza il gomito involontariamente impattando sul viso di Tameze. Nel mentre, La Penna su indicazione del quarto uomo e del guardalinee espelle Daniel Niccolini, vice di Italiano, per proteste.

Alla fine, negli ultimi dieci minuti la sblocca Ranieri (alla sua prima rete in Serie A) di testa su cross di Kayode. La Fiorentina corona così un secondo tempo in cui è stata indubbiamente protagonista rispetto la primo. Il Torino invece non trova il guizzo per raggiungere i Viola, chiudendo così il match con il successo di misura dei padroni di casa. Unico neo per la squadra di Italiano l’infortunio a livello muscolare di Sottil, le cui condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.