Conference League, il sorteggio: i big-match e i possibili rivali della Fiorentina

Definiti gli accoppiamenti per gli spareggi di Conference League: il big match è Union SG-Eintracht Francoforte, ostacolo norvegese per l'Ajax

18-12-2023 14:49

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Non solo Champions ed Europa League: a Nyon sono stati sorteggiati anche gli spareggi di Conference League. Delle squadre interessate non faceva parte la Fiorentina, che, essendosi qualificata al primo posto nel suo girone, giocherà direttamente a partire dagli ottavi di finale.

Conference League: gli accoppiamenti per gli spareggi e le date

Questi gli accoppiamenti per gli spareggi

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-Eintracht Francoforte

Olympiacos-Ferencvaros

Real Betis-Dinamo Zagabria

Ajax-Bodø/Glimt

Molde-Legia

Maccabi Haifa-Gent

Al sorteggio hanno preso parte le squadre arrivate seconde nel proprio girone di appartenenze e le terze classificate in Europa League. Bisognerà aspettare fino a giovedì 15 febbraio 2024 per le gare di andata, mentre quelle di ritorno andranno in scena il 22 dello stesso mese, quindi una settimana dopo. Il giorno successivo via a un nuovo sorteggio per gli ottavi: solo allora la Fiorentina scoprirà la sua avversaria nella competizione.

I big match degli spareggi di Conference: l’Eintracht rischia

L’incontro più interessante è senza alcun dubbio quello che vede opposti l’Union SG, club in testa al campionato belga che la scorsa stagione si è spinto fino ai quarti di Europa League, e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Insidia norvegese per l’Ajax, reduce da un pessimo giorno di Europa League e in ripresa in Eredivisie dopo un inizio shock: i lancieri dovranno vedersela col Bodø/Glimt. Il Real Betis non dovrà sottovalutare la Dinamo Zagabria, squadra che ha una certa confidenza anche con la Champions.

Dall’Ajax al Betis: le avversarie più temibili per la Fiorentina

Dopo essersi fermata in finale, la Fiorentina di Italiano vuol provare ad alzare al cielo la Conference League. Tra questo gruppo di squadre, quelle da evitare sono quattro: l’Union SG dell’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin che in Amoura e Puertas ha i suoi giocatori di maggior talento, l’Eintracht Francoforte orfano di Kolo Muani e Lindstrom ma pur sempre temibile, l’Ajax, il cui blasone a certi livelli può fare la differenza, e il Betis del cileno Pellegrini, che in Spagna lotta stabilmente per un posto in Europa.