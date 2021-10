Fiorentina: Vlahovic contestato dai tifosi viola

19-10-2021 11:07

Dalle stelle alla polvere, storia di un ex idolo di una tifoseria innamorata che ora non lo accetta più. Si potrebbe riassumere così, brevemente la storia d’amore nata consumata e brutalmente finita tra la Fiorentina e l’attaccante Dusan Vlahovic.

Svogliato, lento, inefficace. Non certo una prestazione indimenticabile, quella messa in mostra ieri sera al Penzo, da Dusan Vlahovic contro il Venezia nell’ultimo turno di Serie A: prova che arriva dopo diverse settimane intense, caratterizzare da voci e dichiarazioni sul suo futuro.

Il momento vissuto dall’attaccante serbo non è dei migliori, persino dal punto di vista ambientale. Lo scorso 15 ottobre il suo procuratore ha parlato di un’offerta da 60 milioni più bonus con un accordo raggiunto tra il giocatore e il club di destinazione, ma con Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che si è opposto alla cessione.

Il tutto in seguito alle dichiarazioni ufficiali di Commisso che, tramite una nota ufficiale, ha ammesso l’intenzione di Vlahovic di non rinnovare il contratto che lo lega al suo club attuale, aprendo a scenari incerti.

Con la sosta, tali discorsi si sono trasformati in chiacchiere e attesa circa il ritorno in campo della Fiorentina in Serie A, al Penzo contro il Venezia: un po’ per curiosità, un po’ per capire l’impatto di tutto ciò su Vlahovic.

La risposta di quest’ultimo? Anonima, con i Viola che perdono contro i Lagunari per 1-0 e con una prova individuale tutto fuorché positiva.

Al termine dell’incontro, Vlahovic, rimasto in campo per 90 minuti, ha dovuto fare i conti anche con i suoi tifosi che, una volta salutata la squadra nella più classica delle scene viste su un campo da calcio, hanno mostrato, con insulti e contestazioni, il loro disappunto.

Nel post-partita clima teso: i giocatori hanno provato, stando alle ricostruzioni, a rispondere ai tifosi, ricordando il recente passato di Vlahovic e le sue prestazioni con la Fiorentina, con la squadra che ha poi lasciato il terreno di gioco. “Deve abituarsi, così si diventa uomini forti e calciatori di valore. Oggi ha lottato, purtroppo non siamo riusciti a servirlo nel verso giusto e fargli fare gol”, ha ammesso Italiano ai microfoni di Dazn.

L’impressione è che sia soltanto il primo capitolo di una storia destinata a durare per diverse settimane, fino all’epilogo che potrebbe arrivare già con il mercato di Gennaio. Alla finestra ci sono già parecchie squadre interessate alla punta viola.

