Fiorentina, Vlahovic: "Pensiamo ora alla Juve, non a Vlahovic"

26-02-2022 23:57

Il mediano della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2-1. Battuta d’arresto non prevista per la viola, che non arriva nel migliore dei modi alla gara di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Secondo me c’è stata un po’ di stanchezza, siamo rimasti anche in dieci. Oggi il risultato non rispecchia la partita, meritavamo molto di più. Accantoniamo questa partita e pensiamo subito alla Juve. Ho avuto due infortuni, ora sto giocando e ritrovando la forma. Non posso dire di essere contento, stasera sono arrabbiati ma se continuiamo così ci toglieremo grandi soddisfazioni. Turnover? Fa benissimo, mette tutti in competizione e tutti si sentono importanti. Il gruppo è fondamentale in un cammino così lungo. Incontreremo Vlahovic? Pensiamo alla partita e alla Juventus, non a Dusan”.

OMNISPORT