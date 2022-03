Fioretina, si studia il futuro di Milenkovic

03-03-2022 17:05

Prestazione sontuosa di Nikola Milenkovic nella serata di ieri contro la Juventus, quando ha disinnescato totalmente Dusan Vlahovic e non si è mai fatto superato fino alla sfortunata carambola di Lorenzo Venuti allo scadere.

“Nikola è un giocatore chiave per la nostra difesa, vorremmo che la squadra fosse stabile. Vedremo se arriveranno richieste, saremo preparati a costruire una Fiorentina con giocatori che vogliono rimanere a Firenze per competere per l’Europa”. Ha parlato così, ieri sera, il dg della Fiorentina Joe Barone parlando del futuro di Nikola Milenkovic.

La scorsa estate è rimasto a fronte di un prolungamento di un anno, ma a giugno le cose potrebbero cambiare per il classe 1997. In Premier continua ad avere buon mercato, ma anche in Italia le big ci stanno facendo un pensierino. Su tutte Milan e Juventus.

OMNISPORT