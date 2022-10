Firenze, Musetti si arrende ad Auger-Aliassime e ad un infortunio

15-10-2022 22:25

Si ferma in semifinale l’avventura di Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Firenze. Il tennista di Carrara è stato sconfitto nettamente in due set dal canadese Felix Auger-Aliassime, che si è imposto in modo secco per 6-2, 6-3.

Serata da dimenticare per il tennista azzurro, che arrivava con grande fiducia dopo le due prestazioni eccellenti nei precedenti turni contro Zapata Miralles e McDonald. Contro il numero 13 del ranking Lorenzo dopo un avvio in equilibrio ha ceduto il servizio al sesto game, poi dopo aver sprecato due palle break è stato piegato 6-2.

Il time-out medico per alcuni problemi addominali ha fatto capire al pubblico di Firenze che non era serata: nel secondo parziale il canadese è stato perfetto e ha trovato di nuovo il break al sesto game che ha chiuso la partita. Una grande delusione per Musetti, che ora dovrà anche verificare le sue condizioni fisiche. Da lunedì sarà comunque al 24esimo posto nel ranking Atp, miglior risultato di sempre per lui.