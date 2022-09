Fittipaldi scommette su Alonso: "Terzo titolo possibile"

01-09-2022 13:52

Metabolizzato l’addio al circus e contemporanemante all’Aston Martin da parte di Sebastian Vettel, la scuderia britannica sta già programmando la prossima stagione. Uno dei colpi più importanti a livello di piloti lo ha messo a segno proprio il team di Lawrence Stroll, ingaggiando il due volte campione del mondo Fernando Alonso.

Serve una scossa al team britannico che alla vigilia del 14° appuntamento in calendario, è infatti fermo al penultimo posto della classifica costruttori.

Proprio per questo motivo, Lawrence Stroll ha promosso ingenti investimenti per far sì che la casa di Silverstone possa aumentare la propria competitività nei prossimi anni, sfruttando questi sviluppi anche con il contributo di un pilota esperto e talentuoso come Alonso. Se tutto andrà per il verso giusto, è possibile che l’Aston Martin sia la sorpresa delle prossime stagioni e che riesca a risalire in fretta le classifiche piloti e costruttori.

Sulla carta un progetto valido e stimolante, ma poi come sempre, la sarà la pista a dare il responso insindacabile. Chi è d’accordo e sposa in pieno questo progetto di puntare su Alonso è Emerson Fittipaldi. L’ex pilota brasiliano, anch’egli due volte iridato è stato intervistato dall’agenzia di stampa spagnola Efe, e ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui sostiene che l’asturiano possa realmente lottare per la conquista del suo terzo titolo.

“Certo, ha una possibilità – ha spiegato il campione 1972 e 1974 – è il pilota con più esperienza, è motivato e ha molto talento. Lo ha dimostrato anche quest’anno. Sa quello che fa. La decisione di un pilota di cambiare squadra è una scelta personale che comprende circostanze che non conosciamo. È difficile giudicare dall’esterno. Non so come sarà l’Aston Martin o dove sarà l’anno prossimo, è una cosa complessa da commentare”.