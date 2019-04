Flavia Pennetta, è lei il segreto del successo di Fabio Fognini

Non è mai parso un personaggio prevedibile, né particolarmente disponibile alle misteriose dinamiche che rendono un personaggio simpatico. Ma la sua storia con Flavia Pennetta, da cui ha avuto un figlio (Federico), ha segnato una svolta professionale e umana (forse anche social) che ai più ottimisti sarebbe parsa ardua. Fabio Fogniniè reduce da un successo strepitoso a Montecarlo che ha regalato al professionista ligure una nuova spinta, in termini di notorietà, carriera e classifica ATP.

Ma il suo segreto, come più volte ha spiegato, è la famiglia. Quel non luogo costruito attorno a Flavia (ex tennista di grandissimo successo) e al loro Federico che hanno costruito in pochissimo tempo, dopo un bacio dato a Barcellona, una sequenza di follie e di reciproci inseguimenti in giro per il mondo e tornei che sono culminati con un matrimonio splendido, scintillante e allegro come il sorriso indossato da Flavia Pennetta il giorno delle nozze nel 2016. Un segno sempre tangibile del suo ottimismo, del desiderio di non mollare mai, che sempre ha mostrato in campo dagli US Open (vinto nel 2015) a Indian Wells e a Roma. Ovunque.

“Grazie anche a Flavia, che mi supporta e mi sopporta. Sono molto felice”, ha detto il tennista durante la premiazione, rivolgendosi per la dedica a sua madre e alla sua Flavia, sempre presente sugli spalti, sostenendolo durante il match non proprio scontato con il serbo Lajovic.

Queldolce bacio siglato come gesto liberatorio e di gioia, al contempo, è una delle immagini più incredibili di questo torneo (non certo sul versante sportivo), forse più del trionfo finale di Fognini che adesso si trova di fronte ad alcuni interessanti sviluppi.

