Flavio Briatore, malore a Baku: post della Gregoraci.Poi il lutto

Quanto accaduto a Baku a Flavio Briatore, imprenditore ed ex manager della Benetton che tutto vinse in F1, ha destato apprensione e ansia per via delle recenti vicissitudini legate al suo stato di salute e che ha suscitato inevitabilmente preoccupazione.

Le condizioni di Flavio Briatore dopo il malore a Baku

Venerdì 4 giugno ha accusato un lieve malore che lo ha costretto a una sosta forzata, nell’infermeria del circuito dove domenica 6 giugno si è disputato il GP come da calendario e che lo stesso Briatore avrebbe desiderato seguire con il medesimo entusiasmo di sempre, visto il persistere del suo personale e continuo interesse attorno alle cose riguardanti il mondo dei motori.

E’ stato Briatore, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, a esplicitare e a rassicurare in merito alle proprie condizioni: l’ex manager ha pubblicato una foto in cui appare rilassato e sorridente al fianco dell’ex team principal della Ferrari, oggi ai vertici della F1 Stefano Domenicali.

“Buongiorno a tutti! Come vedete oggi sto alla grande dopo la piccola defaillance di ieri. Grazie e buon sabato”.

Briatore, team manager della Renault iridata con Fernando Alonso, ha ricevuto messaggi di incoraggiamento e di sostegno compreso quello della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, dalla quale ha avuto il figlio Nathan Falco.

La storia tra Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci

La coppia è stata vista di recente insieme a Forte dei Marmi, ma nonostante la rivelazione di Mara Venier nel corso di un’intervista molto diretta, rilasciata a Domenica In:

“Flavio è ancora molto innamorato di Elisabetta”, da parte della showgirl non c’è alcuna apertura su un possibile riavvicinamento.

A parte il gelo calato temporaneamente in studio, per via della parentesi romantica e per nulla inaspettata, dopo l’amplificazione avvenuta con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip e di come la loro separazione e il presunto riavvicinamento sia divenuta cosa pubblica.

Il lutto di Briatore: scomparso Mansour Ojjeh

A neanche 24 ore da questi aggiornamenti, seguito al malore accusato in pista da parte dell’imprenditore di Billionaire, è comparso sul suo profilo Instagram un nuovo post, commovente e sentito con cui l’imprenditore ha deciso di salutare un caro amico:

“Oggi è un giorno tristissimo: Mansour Ojjeh, grande personaggio della F1 e mio grandissimo amico, ci ha lasciati.

Ciao Mansour, mi mancherai”,

il commovente ricordo sui social, fissato accanto a una immagine d’epoca che ha cristallizzato così l’amicizia e la stima.

VIRGILIO SPORT | 07-06-2021 13:08