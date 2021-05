F1, Domenicali: "La MotoGp deve lavorare con noi"

Per Stefano Domenicali, Formula 1 e MotoGp devono collaborare per diventare più forti e appetibili assieme: “Abbiamo visto da vicino le moto e i loro accorgimenti tecnologici e anche qui il livello è impressionante – ha spiegato il CEO della F1 dal Mugello -. Entrambe le piattaforme sportive meritano di poter condividere le tecnologie future e stiamo cercando di capire come lavorare in maniera sinergica, perché poi alla fine è la passione che accomuna questi due sport”.

“Chi ama le moto, questa passione la sente in maniera ancora più profonda, però in questo momento anche la Formula 1 non sta andando male. Quello che si percepisce di più qui nel mondo delle moto è che l’effetto pilota fa la differenza”, conclude il numero uno delle quattro ruote ai microfoni di Sky Sport.

OMNISPORT | 31-05-2021 15:03