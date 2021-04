Flavio Briatore e la Gregoraci non si nascondono: ancora insieme

Flavio Briatore si è regalato per i suoi 71 anni un nuovo locale nella Londra più interessante, sotto il profilo commerciale, aprendo un ristorante provvisto di terrazza proprio in prossimità dei celebri magazzini Harrods. Per l’ex manager di Formula 1 e proprietario del Billionaire, marchio divenuto sinonimo di lusso, questo vento segna un nuovo passo lungo la strada della ricerca di modalità inedite di intrattenere e crescere in uno dei segmenti più colpiti dalla pandemia, la ristorazione appunto.

Le richieste di intervento di Flavio Briatore

Temi questi assai cari a Briatore che, nei suoi molteplici e svariati interventi televisivi sul comparto e su come si dovrebbe sostenere l’imprenditoria, non ha mai mancato di rimarcare. Così, al tavolo per celebrare i suoi 71 anni, c’erano le persone a lui più vicine e care dopo la scomparsa dell’amato fratello, con lui impegnato nella loro azienda: l’ex Elisabetta Gregoraci e il loro Nathan Falco.

I rapporti tra Briatore e Elisabetta Gregoraci, oggi

A cantare tanti auguri e a dividere con lui una magnifica torta, superati i momenti difficili, tra cui il Covid che lo aveva costretto al ricovero poco dopo l’esplosione del caso Billionaire l’estate scorsa, il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Una coppia di fatto che coppia, però, non lo è più e da tempo ma che continua a frequentarsi e a mantenere rapporti cordiali per amore del loro Nathan, unico figlio del loro matrimonio decennale (Briatore ha avuto una prima figlia dal legame con Heidi Klum) e che si è interrotto all’improvviso dopo molti anni di viaggi, vicende anche amare e dolori che li hanno allontanati.

Gli attriti nella coppia durante il GF Vip: Briatore e Gregoraci insieme

La Gregoraci, reduce dall’esperienza del GF Vip, aveva confidato nella casa di Cinecittà come fosse rimasta turbata dall’attaccamento al lavoro di Briatore anche nei momenti, per lei, più sofferti come la scomparsa della mamma. Confidenze che l’avevano resa vulnerabile, al pari dell’ammissione di aver ricevuto durante il primo lockdown una seconda proposta di nozze da parte dell’ex marito, che si era apprestato a negare e a richiamare Elisabetta per essersi svelato troppo nel reality.

L’alleanza imprenditoriale: i nuovi progetti della coppia

Una scelta che Briatore, in verità, già temeva potesse definitivamente abbattere il confine tra pubblico e privato e rendere anche la sfera dei suoi sentimenti accessibile. Chiusa l’esperienza televisiva, la Gregoraci aveva raggiunto l’ex e il figlio a Dubai per seguire l’apertura del Billionaire locale, che la vede in un ruolo inedito. Una possibilità di investimento che potrebbe replicarsi a breve, anche sul versante romano e che dovrebbe intensificare ancor di più i rapporti tra gli ex che – alla luce di ciò – paiono sempre più vicini.

VIRGILIO SPORT | 12-04-2021 17:00