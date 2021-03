Flavio Briatore e Heidi Klum, la storia riscoperta con un post

Uno scatto che sa molto di amarcord, pubblicato sul suo account Instagram, e l’ex Heidi Klum (madre di sua figlia Leni) che commenta come se nulla ci fosse stato a dividerli. Flavio Briatore, ex manager di Formula Uno alla guida della Benetton-Renault e imprenditore nell’industria dell’intrattenimento, ha desiderato condividere in un momento di leggerezza una foto giovanile che lo ritrae negli anni della sua ascesa, quando la famiglia di imprenditori trevigiani lo reclutò per imprimere la svolta alla loro scuderia.

Il commento di Heidi Klum alla foto di Briatore

Oggi Leni, pur avendo solo 16 anni, è un personaggio pubblico che ha conquistato già evidenza su Vogue, complice la notorietà di sua madre e l’essere cresciuta in una famiglia costantemente al centro della cronaca. Leni, infatti, poco dopo la nascita è stata accolta e cresciuta da Seal, marito di sua madre Heidi, e padre dei suoi fratelli. Una grande famiglia, in cui il ruolo ricoperto da Briatore è stato condiviso dalla sua ex e dal marito, per non turbare l’equilibrio della piccola.

Come confidato in un’intervista dallo stesso imprenditore, l’intento era quello di far crescere la bambina nella migliore famiglia possibile dopo la conclusione della relazione tra l’imprenditore e la modella, avvenuta nel 2004.

Il rapporto di Briatore con la figlia Leni

In quell’intervista, Briatore definì Leni:

“la figlia di suo marito Seal”. “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidiabbiamo un rapporto eccezionale”. Com’è noto, però, Leni non porta il cognome del padre naturale con cui è riuscita a costruire comunque un rapporto: “È nata quando ci eravamo già lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

Il matrimonio con Elisabetta Gregoraci e la nascita di Nathan

La loro storia si è dunque conclusa, ma con il tempo, i matrimoni, gli altri figli (il manager ha avuto da Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco) tra loro i rapporti sono distesi, civili. E Briatore segue da lontano la crescita e il debutto in qualità di modella di Leni. Una testimonianza che di rancori non ve ne sono, almeno sui social è proprio quel cuore messo lì. Quel legame imprescindibile sancito da Leni.

VIRGILIO SPORT | 01-03-2021 15:31