Flavio Briatore, la nobile iniziativa oscurata dal gossip

C’è un presente di necessaria normalità, nelle piccole cose, che si è ricostituito attorno al forno di Bitti, quel panificio che Flavio Briatore ha desiderato sostenere con una iniziativa su gofundme di cui vi avevano riferito, nelle fasi successive alla devastante alluvione che aveva segnato la comunità del piccolo centro della Barbagia.

La tragedia di Bitti: l’iniziativa di Briatore

E che aveva travolto, il 28 novembre scorso, questo luogo incontaminato della Sardegna rimasta molto vicina ai ricordi e al vissuto anche dell’imprenditore, nel vortice delle polemiche l’estate scorsa per quanto accaduto nel Billionaire di Porto Cervo, da simbolo del lusso e della mondanità a luogo di contagio nell’estate post lockdown con numerosi casi positivi al Covid, purtroppo, anche tra i dipendenti del locale.

Briatore ha fatto arrivare quasi centomila euro ai tre forni del paese, la cui attività era stata fortemente compromessa dalla tragedia che ha portato via tre persone a Bitti e alle loro famiglie.

In un video, pubblicato su Instagram, l’imprenditore che si è detto vicino alla comunità aveva spiegato quanto tenesse a questa iniziativa e quanto fosse importante sostenere questo progetto per consentire la rinascita di questo paese travolto dal fango. Oggi due forni su tre hanno riaperto ed è uno spiraglio per chi vive in questo paese.

L’indiscrezione su Briatore e l’ex Miss Russia Earth

Siccome di Briatore si parla anche per la nuova, presunta figura che lo accompagna, ecco che il passaggio da una nobile iniziativa come quella a sostegno dei panifici sardi ai rumors sulle presunte relazioni sentimentali e, dunque, al gossip si rivela immediato.

A destare qualche sospetto è stato un post di Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. Ad anticipare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, che riporta anche di un presunto incontro tra i due a Montecarlo, dove vive Briatore. L’ex manager di F1 e del settore dell’intrattenimento e la modella si sarebbero incontrati nel Principato di Monaco, dove vive Briatore. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci al famoso Cipriani.

Elisabetta Gregoraci a Cortina vede Alessandro Benetton

Nulla di più sarebbe trapelato su questa presunta affinità, che allontanerebbe ma neanche troppo l’ipotesi di un riavvicinamento con l’ex moglie, impegnata a Cortina per i Mondiali e dove ha avuto modo di incontrare Alessandro Benetton, figura vicina anche a Briatore. E che avrebbe mantenuto un’amicizia con la conduttrice, reduce dall’esperienza del GF Vip.

VIRGILIO SPORT | 26-02-2021 15:45