Crisi Juve:Briatore irrompe con una certezza su Cristiano Ronaldo

Flavio Briatore fa notizia, comunque. Anche se si tratta di Juventus, vaccini e dell’operato del Governo Draghi: le sue esternazioni sono molteplici e si insinuano su diversi fronti, che si intersecano con la sua attività imprenditoriale. Secondo l’ex manager di Formula 1, Cristiano Ronaldo e il futuro che lo attendono sono strettamente legate ad Andrea Agnelli e alle scelte che verranno effettuate rispetto alla dirigenza di fedelissimi di cui si è circondato.

L’incertezza sul rinnovo di Cristiano Ronaldo occupa ormai spazi e titoli importanti: Real Madrid o meno, secondo Briatore intervenuto sul tema a Tiki Taka la condizione imprescindibile perché CR7 rimanga a Torino è solo una.

Da tifoso più che insider, l’imprenditore ha palesato le sue personali difficoltà di comprensione del progetto di cui i vertici bianconeri avevano comunicato la profondità e le prospettive a inizio stagione, quando venne annunciato Andrea Pirlo:

“Abbiamo comprato Rabiot che nessuno voleva. L’unico centrocampista che abbiamo è Arthur che ha fatto però solo 12 partite. A centrocampo abbiamo solo delle mezzale. Non abbiamo gregari che lavorano. Non c’è un punto di riferimento in mezzo al campo”, la preoccupazione palesata da Briatore .

Oltre ai mancati introiti a livello finanziario, l’assenza di una qualificazione farebbe vacillare il presunto equilibrio tra dirigenza e staff tecnico, imponendo un aut aut:

“Spero che ci sia un po’ d’orgoglio – le sue parole a Tiki Taka -. Non c’è anima in questa squadra, non c’è lo spirito giusto. Per vincere contro il Napoli non dobbiamo giocare come con Torino, come col Benevento. L’ultima partita giocata bene è stata quella con il Milan. Può starci dopo nove scudetti periodo transizione però devono cambiare 4-5 giocatori e sperare di entrare in Champions League…”