Florentino indica la via al Benfica

Spiega il centrocampista: "C'è riuscito quanto provato in allenamento, siamo ambiziosi".

07-03-2023 23:38

Il Bruges è dietro le spalle, questo è il succo delle parole del giovane protagonista del Benfica Florentino: “La squadra ha fatto la partita e ha saputo portare in campo le idee provate in allenamento” spiega a CNN Portugal “Una vittoria meritata, ora possiamo provare a superare i quarti, ma prima dobbiamo tuffarci in campionato, siamo ambiziosi”.

Il Benfica deve mantenere la sua identità, spiega Gonçalo Ramos, autore di due reti: “E’ stata la qualità del calcio che abbiamo a rendere la sfida facile, sono felice per i gol, ma l’obiettivo era quello di giocare bene” rivela ai microfoni di Eleven Sports “Nei quarti non è importante chi troveremo di fronte, ma giocare ancora così”.