Florenzi: "Esultanza Calhanoglu al derby? Mancanza di rispetto"

23-01-2022 10:11

Nell’intervista rilasciata a DAZN, Alessandro Florenzi ha anche raccontato il battibecco con Hakan Calhanoglu dopo la rete del fantasista turco nel derby: “Non ho niente contro di lui, ma per me gli atteggiamenti sono importanti. Mi dà fastidio quando si manca di rispetto”.

A Florenzi non è piaciuto il modo in cui Calhanoglu ha deriso i tifosi del Milan dopo la rete: “Se avesse esultato non avrei avuto problemi, ma lo ha fatto un po’ sopra le righe. In quel momento ho avuto quella reazione lì”.

OMNISPORT