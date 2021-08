Florenzi-Milan, fumata bianca vicina

Fumata bianca vicina tra Milan e Roma per il trasferimento di Alessandro Florenzi in rossonero. La volontà di entrambe le parti e del giocatore è di chiudere al più presto l’accordo, si lavora ancora sulla formula: i capitolini vogliono il prestito con obbligo di riscatto, Maldini si ferma al diritto. E’ probabile l’inserimento di alcune clausole che renderanno il riscatto obbligatorio a certe condizioni.

E’ in programma in giornata un nuovo incontro tra l’agente e la dirigenza della Roma per arrivare all’intesa: Pioli vuole il giocatore al più presto.

OMNISPORT | 13-08-2021 07:58