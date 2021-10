Florenzi, operazione ok: starà fuori un mese

Il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli dovranno rinunciare ad Alessandro Florenzi per circa un mese. L’esterno rossonero si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere i problemi al ginocchio sinistro che lo tormentavano.

Ad annunciare l’esito dell’operazione è stato lo stesso club rossonero con una nota apparsa sul sito ufficiale:

“AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito”.

Florenzi aveva accusati nuovi fastidi al termine della sfida contro l’Atletico Madrid a San Siro, nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. L’ex Roma e PSG aveva saltato la trasferta contro lo Spezia proprio per i problemi al ginocchio sinistro.

Nel comunicato, il Milan ha parlato anche di quando Florenzi potrà ritornare in campo: “I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni” .

Il classe 1991 – che non sarà a disposizione della Nazionale di Roberto Mancini per la ‘Final Four’ di Nations League – salterà le sfide contro Atalanta, Verona, Bologna e Torino in campionato e quela di Champions League di Oporto contro i lusitani.

L’obiettivo è riaverlo a disposizione per il match del 31 ottobre all’Olimpico contro la sua ex squadra, la Roma di José Mourinho.

