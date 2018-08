Foggia, colpo in prospettiva

Colpo in prospettiva per il Foggia. Il club rossonero ha chiuso l'ingaggio di Matteo Arena, classe 1999, ex Bari.

Il centrocampista, ex Nazionale Under 17, ha firmato un contratto triennale: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, è stata decisiva l’intermediazione dell’agente Angelo Fumarola per la conclusione della trattativa. Il giocatore nella scorsa stagione era in forza al Vigor Trani.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 10:45