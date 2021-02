Fonseca amareggiato: "Mancate le iniziative individuali"

Paulo Fonseca e la Roma lasciano Benevento senza punti in tasca. I giallorossi si fermano sullo 0-0, non sfondano il muro nonostante le emozioni finali, anche causa Var.

Nel post partita a ‘Sky Sport’ Fonseca ha analizzato la gara sotto il profilo tattico: “È stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso bene. Siamo arrivati senza difficoltà negli ultimi 30 metri, poi non abbiamo avuto iniziative individuali, non siamo stati concreti. Siamo stati lenti a far arrivare la pallai in area dalle fasce”.

Il tecnico portoghese non vuol sentir parlare di questioni fisiche per spiegar la prestazione sottotono: “Non è stata una questione fisica, la squadra ha sempre giocato con l’intenzione di accelerare. Sono mancati tiri e uno contro uno. Dobbiamo tirare di più da fuori area. Il Benevento in mezzo non ci ha dato opportunità”.

Battuta anche sul dualismo tra Dzeko e Borja Mayoral: al Vigorito ha giocato lo spagnolo: “Dzeko ha giocato bene a Braga, oggi ha giocato Borja. Queste partite sono difficili. Titolari? Questa squadra non ne ha”.

OMNISPORT | 21-02-2021 23:15