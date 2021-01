Fonseca passa oltre: "Non voglio parlare di Dzeko"

La vittoria sofferta ottenuta contro lo Spezia ha ridato quantomeno un po’ di entusiasmo alla Roma, scottata dal caso Dzeko: il girone di ritorno inizia con la sfida al Verona, vittorioso all’andata con un 3-0 a tavolino decretato dal Giudice Sportivo per un errore in sede di trascrizione delle liste (Diawara inserito tra gli Under 22).

Dzeko sembrava poter andare all’Inter nell’ambito di uno scambio con Alexis Sanchez, ma a due giorni dal termine del calciomercato l’affare sembra essersi bloccato, con conseguente nuova esclusione da parte dell’ex Manchester City per la prossima sfida.

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca è passato oltre:

“Dzeko? Capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare adesso. Vediamo la prossima settimana, ci sono state tante speculazioni alle quali non voglio contribuire”.

Spazio dunque a Borja Mayoral in attacco, ma non solo:

“Mkhitaryan tornerà a giocare titolare domani, Mirante non ci sarà”.

Fonseca vuole concentrarsi solamente alla gara contro il team di Juric:

“Bisogna pensare alla partita, sarà importante vincere. Il Verona è una grande squadra”.

La Roma è uno dei migliori attacchi del torneo, il Verona la difesa numero uno:

“I numeri mostrano che è la squadra migliore a difendere, hanno un modo diverso di farlo, ma sono una squadra molto forte. Marcano a uomo e in questo modo sono molto forti e non lasciano giocare le altre squadre. Non dipende da un solo uomo”.

