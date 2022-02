Fontana: "Diventare la più medagliata? Non ci penso troppo"

03-02-2022 18:29

Arianna Fontana è carica per la sua quinta Olimpiade. Nonostante la grande esperienza, per l’azzurra è ancora da brividi partecipare ai Giochi invernali: “E’ sempre emozionante e la tensione sale perché vedi che tutto è pronto. C’è elettricità nell’aria, anche se per me è la quinta volta alle Olimpiadi. Io quello che dovevo fare l’ho fatto, volevo arrivare al meglio possibile e mi sento bene. Abbiamo fatto un grande lavoro, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia. Non vedo l’ora di gareggiare, sono carica“.

Purtroppo, questa volta, Arianna Fontana dovrà affrontare come tutti anche la minaccia Coronavirus: “Stiamo cercando di non pensarci, ma non è semplice perché il rischio di prendere questo maledetto Covid è dietro l’angolo. Speriamo di avere anche un pizzico di fortuna“.

In bacheca, la pattinatrice vanta otto medaglie olimpiche (un oro, due argenti e di cinque bronzi), un record che condivide unicamente con due leggende dello short track mondiale come Apolo Anton Ohno e Viktor An. In caso di podio, l’azzurra diventerebbe la più medagliata di sempre in questa disciplina: “Non penso troppo a questo, valuto tutto gara per gara e in finale si pensa alla medaglia“, ha concluso la sondriese.

OMNISPORT