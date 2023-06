Fontecchio: “Mi aspettavo scelta di Banchero”

Per il giocatore degli Utah Jazz “la maglia azzurra è una responsabilità e un onore. Non perdiamo nulla”

30-06-2023 13:58

Simone Fontecchio così come Paolo Banchero giocano entrambi in Nba. Il primo veste anche la maglia della nazionale italiana, il secondo ha preferito scegliere quella degli Stati Uniti. “Una scelta che non mi ha stupito particolarmente. Mi aspettavo sarebbe finita così” ha dichiarato Fontecchio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sottolineando anche un dettaglio importante: “Banchero quest’anno non è che abbia fatto chissà quali dichiarazioni d’amore verso la maglia azzurra o la nazionale italiana. Quando si è esposto, in passato, erano parole di un ragazzo di 17-18 anni”. Un ragazzo che nel frattempo ha fatto il suo esordio in NBA con gli Orlando Magic ed è stato eletto rookie of the year. E se c’è chi pensa che la nazionale abbia perso qualcosa, Fontecchio non è dello stesso avviso. “Benissimo così, non perdiamo nulla, prendiamo atto e siamo quelli che siamo – ha dichiarato – Chi viene in nazionale deve avere qualcosa dentro ed essere consapevole di cosa voglia dire indossare la maglia dell’Italia. Una responsabilità prima di tutto e un onore”.