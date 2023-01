03-01-2023 11:53

Damar Hamlin, giocatore di NFL (football americano) che milita nei Buffalo Bills, si è accasciato in campo durante il match contro i Cincinnati Bengals.

I sanitari del Paycor Stadium di Cincinnati lo hanno sottoposto alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con l’ambulanza che lo ha portato via dal campo di gioco a seguito di uno scontro con l’avversario Tee Higgins. Il bollettino ospedaliero riportato dalla CNN riferisce che le condizioni sono critiche.

Football Usa NFL: Damar Hamlin in arresto cardiaco

Damar Hamlin ha subito un arresto cardiaco ed è collassato dopo circa 10 secondi, prontamente dopo l’intervento dei sanitari. In campo, compagni ed avversari lo hanno circondato in una scena simile a quella che ricorda Christian Eriksen durante Euro 2020. Il pubblico dello stadio è rimasto in silenzio, ed il giocatore è stato portato via dall’ambulanza circa 15 minuti dopo il collasso.

I paramedici hanno somministrato dell’ossigeno e la partita è stata sospesa e rinviata a lunedì prossimo. La madre di Damar Hamlin, che ha assistito alla scena dagli spalti, ha raggiunto il campo ed è salita sull’ambulanza per stare accanto al figlio.

Questo il comunicato della NFL:

Football Usa NFL: chi è Damar Hamlin

La CNN ha inoltre riferito che i tifosi hanno iniziato una raccolta fondi in onore di Damar Hamlin dedicata all’acquisto di giocattoli per bambini e ha totalizzato, alle 9.30 italiane, oltre 3 milioni di dollari.

Hamlin è stato scelto dalla squadra di Buffalo nel 2021 dopo aver indossato la maglia di Pittsburgh, diventando uno dei punti fermi della squadra, anche per una serie di infortuni che avevano ridotto il roster allenato da Sean McDermott

Football Usa NFL, le reazioni sullo stato di Damar Hamlin

Non sono, infine, tardate ad arrivare le reazioni sull’episodio che ha sconvolto il mondo del football americano. Secondo Dontè Stallworth, ex stella NFL, per i giocatori sarà difficile tornare in campo a disputare ancora match:

“Questo episodio ricorda il mio stato d’animo quando giocavo per i New Orleans Saints nel 2005, e l’uragano Katrina colpì la città e la costa del Golfo. Non volevamo giocare, non erano nella giusta mentalità, molti ragazzi volevano assicurarsi che le loro famiglie stessero bene, volevano assicurarsi che le persone a New Orleans stessero bene. E questo analogamente è successo con il fatto accaduto ad Hamlin. Tutti i giocatori, compagni di club ed avversari, si sono resi immediatamente conto della gravità e sono accorsi immediatamente per sincerarsi delle condizioni del 24enne, dimostrando vicinanza alla famiglia di Hamlin”.