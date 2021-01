Formula 1, Abiteboul: "Ricciardo correrà contro una squadra più forte”

Daniel Ricciardo ha sicuramente contribuito a migliorare una squadra contro cui adesso dovrà lottare. A “stuzzicare” il suo ormai ex pilota, passato alla McLaren, è il team principal della Renault (ormai Alpine), Cyril Abiteboul, il quale ha sottolineato i progressi del team nell’ultimo biennio e con grande onestà ha elogiato il lavoro svolto sia in pista che fuori dal driver australiano, un pilota velocissimo, leader naturale e ragazzo carismatico.

“Daniel con noi ha ottenuto ottimi risultati e l’ironia è che anche grazie a lui la squadra adesso è molto più forte e lui stesso dovrà gareggiare contro una scuderia più forte” ha dichiarato il responsabile della scuderia transalpina al sito ufficiale della Formula 1.

“Siamo contenti di vedere Daniel in una grande squadra e non vediamo l’ora di lottare contro la sua McLaren – ha aggiunto Abiteboul – Due anni fa quando Ricciardo arrivò da noi sapevamo che ci sarebbe voluto un po’ di tempo per crescere come squadra. Oggi siamo molto diversi e lui ha dato molto. Per prima cosa ci ha dato tanto come pilota, basti guardare al 2020. Quanto fatto nel 2020 è stato anche merito di Daniel, che ha guidato il team e insieme a lui il merito va a tutto il gruppo di meccanici e ingegneri che hanno fatto un grande lavoro. Fuori dalla pista sappiamo che Daniel è un leader, un pilota carismatico che è stato determinante per migliorare e arrivare dove siamo”.

OMNISPORT | 06-01-2021 11:41