Formula 1, Coulthard: "Schumacher non avrà problemi a battere Mazepin”

Pilota McLaren ieri, brand ambassador della Red Bull oggi, David Coulthard ha rilasciato un’intervista al sito Express Sport, parlando della line-up che schiererà il team Haas nel 2021.

Parole e idee molto chiare per l’ex pilota scozzese che pare davvero non aver dubbi sul potenziale del giovane Schumacher. ““Mick Schumacher l’ho visto progredire rapidamente nelle formule minori”, ha dichiarato lo scozzese. “È un pilota concentrato, in forma e affamato. La Haas sarà un posto sicuro per lui dove imparare. Non credo che farà fatica a battere Mazepin. Se non dovesse andare così, allora potrebbe avere dei problemi”.

Schumacher “junior” ha tutte le carte in regola per tenere i “gradi” di caposquadra, soprattutto se si confermerà più veloce del russo nella prima parte della prossima stagione.

OMNISPORT | 28-12-2020 12:47