Formula 1: dal governo brasiliano 5 milioni di reis per Fittipaldi

Il nipote di Emerson Fittipladi si avvicina a sedersi sul sedile della Haas.

I comportamenti al di fuori del circus di Nikita Mazepin non sono infatti piaciuti alla scuderia statunitense e a ben vedere, i presupposti per un licenziamento, a livello di immagine, ci sarebbero tutti. Il russo ha, in ordine sparso, palpeggiato una ragazza in una storia su Instagram, augurato buon compleanno al COVID-19, alluso neanche poi così velatamente alla presunta omosessualità di George Russell e picchiato Callum Ilott qualche anno fa. Può bastare?

Ecco che quindi la candidatura di Pietro Fittipaldi è più calda che mai: tra l’altro il pilota brasiliano, era già presente nelle ultime due gare del 2020 per sostituire l’infortunato Romain Grosjean. In più, Fittipaldi nelle ultime ore ha potuto ricevere un incentivo statale per finanziare al meglio la sua carriera, pari a 5 milioni di reis (0,8 milioni di euro). Come emerge da fonti locali, nonno Emerson è in ottimi rapporti con il leader Bolsonaro, dopo essersi incontrati lo scorso marzo negli Stati Uniti.

Trattativa vicino alla conclusione? Le prime indiscrezioni vedono Fittipaldi già sulla Haas, ma per l’ufficialità se ne riparlerà più avanti.

OMNISPORT | 22-12-2020 15:08