Formula 1, Ferrari senti Binotto: 'Non c'è nulla da cambiare'. E poi svela la certezza per il futuro

09-08-2022 18:44

“Non c’è nulla da cambiare, penso che sia sempre una questione di fiducia, apprendimento… Se guardo al bilancio della prima parte di stagione non c’è motivo per cui dovremmo cambiare”.

A parlare, citato da Formula1.com, è Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari. “Dobbiamo – ha aggiunto – capire cosa è accaduto (il riferimento corre al Gp di Ungheria, ndr), affrontarlo e cercare di essere competitivi, come abbiamo fatto nelle precedenti 12 gare. Non c’è motivo di credere che non saremo competitivi nel prossimo GP”.

Dopo la pausa estiva ci sarà un trittico chiave per la Ferrari: 28 agosto Spa Francorchamps, 4 settembre il Gran Premio d’Olanda e poi l’11 settembre Monza. Oggi Charles Leclerc deve recuperare 80 punti a Max Verstappen mentre il Cavallino deve colmare un gap di 97 con la Red Bull.