Formula 1, Flavio Briatore stupito in negativo dalla Ferrari

Flavio Briatore torna ad attaccare la Ferrari. L'ex team manager della Renault in una intervista al Corriere della Sera mette di nuovo nel mirino la scuderia di Maranello, che sta attraversando il periodo di digiuno di titoli Mondiali più lungo della sua storia dopo quello 1983-1999: "Continuo a non capire come la Ferrari non vinca: ha i finanziamenti, ha la storia, ha meccanici bravissimi, credo che manchi un raccoglitore di tutto".

Il Cavallino Rampante non vince il titolo piloti ormai da 13 anni, nonostante abbia ingaggiato in questo periodo di tempo giganti come Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Per quanto riguarda l'asturiano, Briatore ha espresso il suo forte rammarico per il mancato trionfo con le Rosse: "Ha perso due Mondiali non per colpa sua. Il primo, nel 2010, era già vinto ed è stato un errore del muretto. È stata una botta troppo dura, non avevo mai visto Fernando piangere".

"Sarebbe cambiata la storia della F1, l’anno dopo con una motivazione incredibile avrebbe vinto ancora, Domenicali e Montezemolo sarebbero rimasti. Dopo quell’episodio, nacquero le incomprensioni", spiega Briatore.

Ancora su Alonso: "Nella storia della F1 Fernando è secondo solo a Michael Schumacher e Ayrton Senna".

Su un suo possibile approdo in passato in Ferrari: "Io vicino alla Ferrari? Si era parlato con Giraudo, ma devo dire di no, mai davvero. Mi manca gestire un team, avere continue decisioni da prendere, è una sfida continua".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 12:45