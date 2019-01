Formula 1, gli stipendi di tutti i piloti del circus

Lewis Hamilton è in testa alla classifica degli stipendi dei piloti di Formula 1. Il canale F1 Weekends, a due mesi dall'inizio del Mondiale, ha calcolato il compenso di tutti i driver del circus, basandosi su alcune variabili come l'ingaggio fisso, il marketing e la pubblicità. Sul podio insieme all'anglocaraibico (che percepisce circa 57 milioni di dollari, corrispondenti a 50 milioni) c'è il pilota della Ferrari Sebastian Vettel (45 milioni) e quello della Renault Daniel Ricciardo (17 milioni): l'australiano ha sorpassato l'ex compagno di scuderia Verstappen, che incassa oltre 13 milioni di dollari all'anno.

Solo decimo l'altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, con 3 milioni e mezzo di dollari a stagione. Secondo Nico Rosberg l'arrivo del monegasco "può essere un aspetto positivo per Sebastian, ma anche molto negativo. Sarà fantastico vedere come Seb si approccerà a questa sfida. E’ tempo di rinnovare le battaglie, poi ovviamente sarà la squadra migliore a vincere. La Mercedes ha tenuto il passo di recente, ma quello che vogliamo vedere sono le sfide sul filo del rasoio. Vogliamo vedere vera azione, con magari anche la Red Bull di mezzo. Una sfida a tre per il titolo mondiale sarebbe bellissima", sono le sue parole a Sky.

Tutti gli stipendi

Lewis Hamilton (Mercedes) – $57,000,000

Sebastian Vettel (Ferrari) – $45,000,000

Daniel Ricciardo (Renault) – $17,000,000

Max Verstappen (Red Bull) – $13,500,000

Valtteri Bottas (Mercedes) – $8,500,000

Kimi Raikkonen (Sauber) – $4,500,000

Nico Hulkenberg (Renault) – $4,500,000

Carlos Sainz (McLaren) – $4,000,000

Sergio Perez (Racing Point) – $3,500,000

Charles Leclerc (Ferrari) – $3,500,000

Romain Grosjean (Haas) – $1,800,000

Pierre Gasly (Red Bull) – $1,400,000

Kevin Magnussen (Haas) – $1,200,000

Lance Stroll (Racing Point) – $1,200,000

Robert Kubica (Williams) – $570,000

Daniil Kvyat (Toro Rosso) – $300,000

Lando Norris (McLaren) – $260,000

Antonio Giovinazzi (Sauber) – $230,000

George Russell (Williams) – $180,000

Alexander Albon (Toro Rosso) – $170,000

SPORTAL.IT | 29-01-2019 16:00