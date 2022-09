Formula 1, GP d'Olanda: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

02-09-2022 10:22

La F1 si appresta a vivere il Gran Premio d’Olanda, sulla storica pista di Zandvoort, 15° appuntamento del Mondiale F1 2022. Questo è il circuito di casa di Max Verstappen, reduce dal successo a SPA e uno dei più accreditati alla vittoria del GP.

Dietro di lui il duo Ferrari, con Charles Leclerc desideroso di riscatto dopo la beffa del Belgio, e Carlos Sainz convinto che la F1-75 si rivelerà competitiva su questo tracciato.

Le caratteristiche del circuito di Zandvoort

Il tracciato si trova ad appena 40 km a ovest di Amsterdam, ed è tornato recentemente in calendario dopo i lavori di modernizzazione al quale è stato sottoposto.

Lungo 4.259 metri per 72 giri totali, si trova molto vicino al mare (Mare del Nord) e questo spesso comporta la presenza di un forte vento e di molta sabbia sull’asfalto nonostante i continui interventi di pulizia. Si tratta inoltre del tracciato col terzo giro più veloce di tutto il campionato dopo Red Bull Ring e Interlagos.

La curva 10 e la 11 e sul rettilineo principale sono le zone nelle quali si potrà attivare l’ala mobile, ma nel corso delle qualifiche si valuterà anche l’ultima curva. Circuito stretto, dove i sorpassi sono davvero difficilissimi, qui il motore conta molto meno rispetto che a SPA. Per quanto riguarda il carico aerodinamico necessario, questo è medio-alto.

I favoriti del GP d’Olanda: Verstappen per la gloria in casa, ma le Ferrari saranno più vicine

Difficile non considerare il campione del mondo in carica Max Verstappen come il principale favorito per la vittoria finale. Il suo dominio a SPA è stato totale, completo, portandosi a +93 in classifica sul compagno di squadra Sergio Perez e addirittura a +98 su Charles Leclerc terzo.

Si tratta inoltre del suo GP di casa, con una marea arancione che accompagnerà ogni curva del tracciato.

Qui tuttavia la differenza tra Red Bull e Ferrari, che in Belgio è stata assoluta, dovrebbe essere più ridotta. Inoltre, essendo un tracciato molto stretto e nel quale è difficile sorpassare, quasi tutto dipenderà dalle qualifiche, e in questo si sa che il monegasco della Rossa è forse superiore all’Olandese Volante.

Sainz poi ha tanta voglia di riscatto, sta guidando bene e potrebbe riuscire a dare una mano a Leclerc nel contenere Perez. Molto dipenderà tuttavia da come si comporterà il muretto Ferrari, protagonista in stagione di alcuni errori davvero clamorosi.

Gp d’Olanda: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Questo il programma del GP d’Olanda del weekend:

Venerdì 2 settembre

Ore 12.30: Prove Libere 1

Ore 16: Prove Libere 2

Sabato 3 settembre

Ore 12: Prove Libere 3

Ore 15: Qualifiche

Domenica 4 settembre

Ore 15: Gara

GP d’Olanda: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Il GP d’Olanda verrà trasmesso su Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv. Differita su TV8.

Orari di Sky Sport F1 (in diretta)

