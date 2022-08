Ferrari, Leclerc: "Credo ancora nel titolo"

25-08-2022 16:35

Il 2022 è stato finora un anno pieno di alto e bassi in casa Ferrari, specie per Charles Leclerc. Dopo l’inizio scoppiettante con le vittorie in Bahrain e Australia ha avuto molte difficoltà tra motori rotti, strategie sbagliate ed errori di guida. In mezzo il successo in Austria, ma ora a nove gare dalla fine il distacco in campionato da Max Verstappen è di 80 punti.

Si riparte da Spa-Francorchamps con il GP del Belgio, pista della sua prima vittoria tre anni fa in F1. E nella conferenza stampa del giovedì Leclerc ha parlato delle gare fatte finora quest’anno: “Avevo bisogno di ricaricare le pile durante la sosta – ha spiegato il ferrarista -. Ci sono stati alti e bassi in questa prima parte di stagione e tante emozioni”.

Leclerc non ha perso di vista l’obiettivo Mondiale: “Dobbiamo pensare una gara alla volta, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato. Sarà difficile, è una sfida molto complicata, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013 (vincere tutte le gare dopo la pausa estiva, ndr). È più facile a dirsi, ma dobbiamo provarci, farò del mio meglio”.