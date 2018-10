Formula 1, Gp di Austin (Stati Uniti). La diretta live

RICARICA LA PAGINA

Il primo match point mondiale Lewis Hamilton se lo gioca nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 che si disputa sul circuito di Austin in Texas. Start per le ore 20.10 italiane, gara che potete seguire in diretta live su questa pagina di Virgilio Sport.

Griglia di partenza: pole Lewis, prima fila Raikkonen, Vettel 5°

L’inglese della Mercedes ha firmato ieri l’ennesima pole position della sua carriera. Segnali di ripresa però dalle Ferrari con Vettel secondo e Raikkonen terzo ad un soffio dalla pole. Ma Seb partirà quinto per via di una penalizzazione subita venerdì. Kimi quindi in prima fila, poi Bottas e Ricciardo. Parte nono Leclerc, futuro ferrarista, con la Sauber Alfa Romeo-.

Hamilton già campione del mondo se…

Hamilton, con 331 punti contro i 264 di Vettel, è ad un passo dal quinto titolo iridato come Fangio. Con 4 gare ancora in calendario (compresa Austin), il pilota inglese sarà campione se: vince e Vettel non arriva secondo; fa secondo con Vettel peggio di quarto; arriva terzo e Seb finisce oltre il sesto posto; Lewis quarto e Vettel oltre il settimo; quinto col tedesco oltre l’ottavo posto; infine Hamilton campione se sesto e Vettel fuori dai punti. Ad Austin Hamilton ha vinto 5 gare sulle 6 disputate, un solo successo per Vettel nel 2013 sulla Red Bull. Al termine della stagione mancano altri 3 gran premi .

Caratteristiche tecniche del Gp di Austin (Stati Uniti)

E’ un circuito da medio carico aerodinamico: il lungo rettilineo di circa 1 km può essere croce e delizia se la macchina non ha i carichi giusti. La vettura è molto sollecitata soprattutto nel cambio: a Austin le cambiate sono da record. Il tracciato è piuttosto esigente anche come consumi: le vetture dovrebbero consumare circa 100kg di carburante. Come gomme i piloti potranno scegliere tra UltraSoft accoppiata alla SuperSoft e alla Soft.

Il tracciato di Austin

Attenzione alla prima curva a sinistra dopo il traguardo: un raggio è stretto ed è situata in cima a una forte pendenza, in sostanza l’ingresso alla curva è praticamente cieco. Essendo così prossimo alla linea di start sarà sicuramente uno dei punti chiave della gara: potrebbero succedere sorprese. Sempre molto attesa la gtripla curva in sequenza che a detta degli esperti ricorda Silverstone. Poi un’altra tripla c’è nel terzo settore, che potrebbero fare la differenza se la si affronta male.

VIRGILIO SPORT | 21-10-2018 18:00