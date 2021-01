Formula 1, Hamilton: "Bottas sta migliorando di anno in anno"

In un’intervista rilasciata alla stampa inglese, Lewis Hamilton si è schierato al fiacno di Valtteri Bottas, sottolineando come il finlandese non abbia alcun bisogno di difendere le performance mostrate con la Mercedes nel 2020.

Hamilton ha difeso Bottas dalle tante critiche che gli sono piovute sul finale della scorsa stagione: “Non penso che Valtteri abbia bisogno di difendere i risultati ottenuti in questa stagione e nemmeno ritengo di doverlo fare io”, ha dichiarato Lewis Hamilton. “Potrei dire una marea di cose positive su di lui, ma in definitiva credo che stia migliorando anno dopo anno, grazie soprattutto a un lavoro su se stesso. Spesso in qualifica mi ha dato del filo da torcere. Fuori dalla pista ci rispettiamo molto, il che fa capire quanto sia una brava persona”.

Un bell’attestato di stima da parte del sette volte Campione del Mondo, che sottolinea come Valtteri è riuscito spesso e volentieri a mostrare un ottimo passo, in particolare modo in qualifica, aspetto che gli ha permesso di giocarsela ad armi pari in alcuni Gran Premi.

OMNISPORT | 04-01-2021 12:49