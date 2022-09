Formula 1, Hamilton:"Vincere l'ottavo Mondiale non è una ossessione"

26-09-2022 12:01

L’otto volte Campione del Mondo Lewis Hamilton racconta le ambizioni del finale di carriera a Sky Sport: “L’ottavo titolo iridato è l’obiettivo del lavoro che faccio ogni giorno, ma non un’ossessione” spiega il pilota britannico, che non ha ancora centrato la prima vittoria del 2022, stagione che lo ha di fatto visto tagliato fuori dalla lotta per il Mondiale sin dalle primissime gare.

Il rapporto con Verstappen, che con ogni probabilità bisserà il titolo vinto precedendolo in volata nel GP di Abu Dhabi, è così raccontato: “Non ho problemi con Max, ha fatto il suo dovere l’anno scorso e non ci sono conti in sospeso. Abbiamo un po’ di anni di differenza e probabilmente fuori dalla macchina non c’è stato quel rispetto reciproco. Cose che capitano, nessun rancore”.