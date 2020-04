Formula 1, il Gran Premio di Monza va verso le porte chiuse

"Il piano è di ripartire a luglio con il Gp d'Austria ed entro luglio dovrebbero esserci alcuni Gran premi solo europei, che non si sono potuti fare in precedenza o già previsti per il mese di luglio. In agosto ci sarebbero ancora Gp europei fino al primo weekend di settembre con Monza". Lo ha dichiarato il presidente dell'Aci e vicepresidente della Fia Angelo Sticchi Damiani, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento.

Sul nuovo calendario della Formula 1, Sticchi Damiani dice che "servono ancora 10-15 giorni, si sta lavorando per capire la disponibilità delle varie nazioni ospitanti a poter organizzare l’evento e soprattutto la maggior parte dovrebbe essere a porte chiuse". Il Gp d'Italia, a Monza, è l'evento che è nel cuore di tutti gli appassionati non solo italiani, e l'idea che possa disputarsi a porte chiuse non è lontana anche se c'è ancora qualche possibilità.

"E' difficile fare previsioni. Vorremmo aspettare ancora qualche settimana prima di decidere, vorremmo intuire quale potrà essere la situazione per quel weekend, naturalmente ci prepariamo a tutte le possibilità, ovviamente rinegoziando il rapporto con Liberty Media".

Sul piatto numeri importanti. "L'anno scorso abbiamo fatto poco meno di 200.000 presenze nel weekend e circa 100.000 la domenica. Si tratta di numeri eccezionali, in Europa superati solo da Silverstone. Siamo cresciuti molto in questi anni e quest'anno siamo ancora con un +20% di vendita rispetto all'anno scorso ad oggi. Noi ancora speriamo in un miracolo" ha detto Sticchi Damiani.

Saranno Gp diversi da quelli a cui siamo abituati, a partire dal poco afflusso nel paddock. "Sarà certamente molto meno affollato, non ci saranno ospiti, né le persone che non hanno uno stretto legame con la funzionalità del paddock. Immaginiamo una riduzione del 30-40% delle persone che fino allo scorso anno sono state nel paddock". L'idea di un possibile positivo dopo la ripartenza è un tema sul quale Sticchi Damiani è molto sensibile. "Non voglio neppure pensarci, sarebbe un disastro immane, si ripeterebbe quanto accaduto in Australia all'inizio di marzo e forse sarebbe la fine del campionato del mondo di Formula 1 quest'anno".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 16:56