Formula 1, la diretta del GP di Ungheria sul circuito Hungaroring. LIVE

Prima pole position in carriera per George Russell, 105esimo pilota a conseguire almeno una partenza dal palo nella storia di questo sport. Grazie al britannico la Mercedes ritrova quella pole che mancava dal GP di Arabia Saudita, penultimo atto della della passata stagione, allora la ottenne Hamilton. La casa anglo-tedesca ottiene la 136ma partenza dalla prima casella in griglia ma rimane sempre al terzo posto assoluto in questa classifica dietro a Ferrari con 238 e McLaren con 156.14:46