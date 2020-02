Formula 1, la presentazione della Ferrari 2020. Diretta

E’ tutto pronto al Teatro ‘Romolo Valli’ di Reggio Emilia per la presentazione della vettura che la Ferrari manderà in pista nel campionato mondiale di Formula 1 2020. Saranno ancora Sebastian Vettel e Charles Leclerc, come nella stagione passata, a tentare l’assalto al titolo piloti, vinto nel 2019 da Lewis Hamilton, e a quello costruttori, conquistato dalla Mercedes. C’è curiosità anche sul nome dell’auto: indiscrezioni indicano che sarà uno tra SF20 e SF1000.

Cresce l’attesa per la nuova Ferrari

Archiviate per ora le polemiche relative alle gerarchie interne alla scuderia e ai mancati risultati della scorsa stagione, è arrivato il momento in cui l’attesa si andrà finalmente esaurendo lasciando il posto ai commenti e alle osservazioni tecniche.

La presentazione della nuova monoposto di Maranello si effettuerà all’interno del Teatro municipale Romolo Valli a partire dalle 18:30. Il luogo scelto per le’evento suggerisce un omaggio della Ferrari alla provincia italiana e alla sua bandiera, nata proprio a Reggio Emilia nel 1797.

Secondo le indiscrezioni circolate di recente, la livrea della nuova Ferrari sarà rossa opaca come l’anno scorso e dovrebbe contenere, oltre al tricolore, un piccolo omaggio ai successi ottenuti negli anni Settanta con i piloti Niki Lauda, Jody Scheckter e Gilles Villeneuve. Con la nuova monoposto, la Ferrari cercherà di avvicinarsi a un titolo mondiale che le manca da tredici anni e che da sei stagioni appartiene alla Mercedes. La scuderia tedesca ha presentato la sua nuova auto lunedì al Royal Club Automobile di Londra.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2020 17:58