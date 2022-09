Formula 1, Montezemolo: 'Ogni Scuderia sbaglia, ma alla Ferrari non si perdona nulla"

14-09-2022 17:37

Luca Cordero di Montezemolo, che della Scuderia di Maranello è stato Presidente (vittorioso), in un’intervsita a L’Equipe prende le difese del Team Principal, più volte posto sotto il vaglio della critica dopo qualche decisione sbagliata di troppo: “Tutti sbagliamo, lo facevamo pure noi ai nostri tempi: anche la Mercedes e la Red Bull commettono errori, Il problema è che la Ferrari è la Ferrari e alla Ferrari non si perdona nulla”.

Mattia Binotto viene inoltre elogiato per la il senso di responsabilità con cui gestisce le critiche: “Prende i proiettili al posto delle sue truppe, con intelligenza protegge i suoi uomini”.