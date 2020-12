Formula 1, Red Bull: Marko avverte Perez

“Se accumuli troppo ritardo in qualifica non puoi essere usato nel gioco delle strategie. Siccome noi vogliamo essere campioni del mondo nel 2021, dobbiamo essere in grado di giocarci tutte le carte anche nelle strategie in pista e Perez può servirci molto“, così ha esordito Marko al portale tedesco Motorsport-Total.com.

Perez che significa esperienza anche perché Max Verstappen, prima guida Red Bull, ha sbriciolato ogni giovane che si è presentato da quelle parti: Alex Albon è solo l’ultimo di una lista composta anche da Daniil Kvyat e Pierre Gasly.

Obiettivi molto chiari per il consulente austriaco che pretende subito di avere Perez carico e concentrato: “Deve essere vicino a Max in assetto da gara. In qualifica è tutto un altro discorso, visto che nessuno è stato mai vicino al livello di Verstappen. Mi aspetto comunque un distacco di massimo due decimi, forse anche meno. E in generale speriamo di poter lottare contro la Mercedes con entrambi i piloti: in questo momento è la cosa che ci serve di più. Perché Valtteri Bottas, a meno di una giornata storta come quella in Bahrain, è vicino a Hamilton. Questo lavoro è quello che ci aspettiamo da Perez“, ha concluso Marko.

OMNISPORT | 29-12-2020 15:31