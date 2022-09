Formula 1, Ross Brawn pronto a godersi la pensione

29-09-2022 22:07

Dopo il ritiro del 2007, dopo i trionfi con Benetton e Ferrari, dei quali era capo della strategia, e quello del 2013, dopo l’avventuroso successo con l’omonima Scuderia e gli anni da team principal alla Mercedes, Ross Brawn auspica che il terzo coincida con la ‘meritata’ pensione: “Voglio ridurre la mia presenza al paddock, non me la sento di seguire giorno per giorno una singola area organizzativa” ha dichiarato a Sport1 il dg della Formula 1 “Mi vorrei dedicare alla famiglia, al mio giardino e alla pesca”.

Il 67enne di Manchester ha avuto da Liberty Media l’incarico di supervisionare le modifiche ai regolamenti sportivi e tecnici, tra cui la Sprint Race, e anche questo compito pare essere stato svolto egregiamente: “Le auto sono più vicine e i sorpassi sono più facili. Alcuni si sono adattati meglio di altri ai regolamenti, ma fa parte del gioco. La Mercedes? Non sono stupidi, risolveranno i loro problemi”.